Суперкомп’ютер змінив прогноз на переможця Євро-2024: у кого тепер більше шансів

Збірна Іспанії обійшла команду Англії

Суперкомп’ютер назвав нового фаворита Євро-2024 після матчів 1/8 фіналу турніру. Якщо раніше головним претендентом на перемогу була збірна Англії, то тепер вище оцінюються шанси команди Іспанії.

"Червона фурія" має 19,48% шансів на титул чемпіона Європи, повідомляє OptaAnalyst. Шанси англійців на перемогу у турнірі оцінюються у 18,98%.

Також високі шанси у команд Франції (18,18%) та Німеччини (17,15%). А от у решти команд-учасниць чвертьфіналу шанси оцінюються менш ніж у 10 відсотків.

У збірної Нідерландів 9,98% шансів на підсумковий успіх, Португалії – 7,64%, Швейцарії – 5,18% та Туреччини – 3,49%. У турнірній сітці залишилось вісім команд-претендентів на перемогу.

Напередодні збірна Туреччини сенсаційно обіграла команду Австрії та стала останнім чвертьфіналістом турніру. А головною сенсацією матчів 1/8 фіналу стала поразка чемпіонів Європи — збірної Італії — від команди Швейцарії.

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 5-6 липня. Вже у першій грі зійдуться збірні Іспанії та Німеччини. Також суперматчем вважається протистояння Португалія – Франція. У двох інших парах зійдуться Англія – Швейцарія та Нідерланди – Туреччина.