Суперкомпьютер изменил прогноз на победителя Евро-2024: у кого теперь больше шансов

Сборная Испании обошла команду Англии

Суперкомпьютер назвал нового фаворита Евро-2024 после матчей 1/8 финала турнира. Если ранее главным претендентом на победу была сборная Англии, то теперь выше оцениваются шансы команды Испании.

У "красной фурии" 19,48% шансов на титул чемпиона Европы, сообщает OptaAnalyst. Шансы англичан на победу в турнире оцениваются в 18,98%.

Также высокие шансы у команд Франции (18,18%) и Германии (17,15%). А вот у остальных команд-участниц четвертьфинала шансы оцениваются в менее чем 10 процентов.

У сборной Нидерландов 9,98% шансов на итоговый успех, Португалии — 7,64%, Швейцарии — 5,18% и Турции — 3,49%. В турнирной сетке осталось восемь команд-претендентов на победу.

Накануне сборная Турции сенсационно обыграла команду Австрии и стала последним четвертьфиналистом турнира. А главной сенсацией матчей 1/8 финала стало поражение действующих чемпионов Европы — сборной Италии — от команды Швейцарии.

Матчи 1/4 финала состоятся 5-6 июля. Уже в первой игре сойдутся сборные Испании и Германии. Также суперматчем считается противостояние Португалия — Франция. В двух других парах сойдутся Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция.