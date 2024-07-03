На Євро спалахнув гучний скандал через один жест футболіста (фото)

Меріх Деміраль відсвяткував перемогу збірної Туреччини, показавши жест ультраправого угруповання "Сірі вовки"

Гравець збірної Туреччини з футболу Меріх Деміраль наробив галасу на Євро-2024, показавши на знак перемоги своєї команди над збірною Австрії жест ультраправого турецького угрупування "Сірі вовки". У Туреччині інтереси "Сірих вовків" представляє ультраправа Партія націоналістичного руху (MHP).

У Німеччині ані саме це угруповання, ані його жест не заборонені. Водночас, "Сірі вовки" перебувають під наглядом Федерального відомства з охорони конституції, повідомляє Deutsche Welle. Деміраль пояснив показаний ним жест "Сірих вовків" тріумфом з приводу перемоги і гордістю за свою країну.

"Те, як я тішився, пов’язане з моєю турецькою ідентичністю. Тому я й показав цей жест. Я бачив, що такий самий жест роблять й інші на стадіоні. Тут немає ніякого прихованого месиджу. Ми всі — турки, я дуже пишаюся тим, що я турок, і в цьому полягає сенс цього жесту. Я просто хотів продемонструвати, як я радий і як я гордий", — зазначив гравець.

Ще напередодні матчу Туреччини та Австрії міжнародна правозахисна організація "Товариство захисту вразливих народів" закликала УЄФА заборонити знак "Сірих вовків" на стадіонах. "Деякі вболівальники збірної Туреччини показували цей знак на матчах Євро-2024. Це траплялося багаторазово і демонструвалося у прямому ефірі. УЄФА має ясно позначити свою позицію щодо демонстрації правоекстремістських символів і заборонити показ знака "Сірих вовків", — заявив представник Товариства Камаль Сідо.

За словами Сідо, те, що вболівальники радіють за свою команду, можна зрозуміти та вітати. Але "показ вітання "Сірих вовків" не має нічого спільного з мирною та виправданою урочистістю і шкодить більшості мирних уболівальників", підкреслив він.

Крім того, незадовго до початку матчу Туреччини та Австрії австрійські фанати влаштували власний демарш. Під час трансляції на швейцарському телебаченні 2 липня було видно, як фанати австрійської збірної у Лейпцигу співають "Німеччина німцям, іноземці — геть" на мелодію "L’amour toujour". Поліція Лейпцига проводить розслідування.

Цей расистський заклик став відомий у всій Німеччині після скандального інциденту на острові Зюльт, де велика група молоді під час вечірки співала "Іноземці — геть" та "Німеччина німцям" на мелодію Джіджі Д’Агостіно. З того часу мали місце численні аналогічні інциденти. Тому цю пісню заборонено на деяких народних гуляннях та на чемпіонаті Європи з футболу.

Деміраль у ході матчу у Лейпцигу забив гол у ворота збірної Австрії вже на 57-й секунді. Цей гол став найшвидшим в історії плей-офф чемпіонатів Європи. А на 59-й хвилині він знову вразив австрійські ворота.

У підсумку збірна Туреччини перемогла команду Австрії з рахунком 2:1 та вийшла до чвертьфіналу Євро-2024. 6 липня команда гратиме у Берліні проти збірної Нідерландів.