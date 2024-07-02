Нідерланди пройшли кривдників збірної України на Євро-2024 (відео)

Помаранчеві без проблем обіграли Триколірних

У вівторок, 2 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбулися заключні ігри першого раунду плей-оф. Збірна Нідерландів зіграла з Румунією.

Зустріч, що проходила у Мюнхені на однойменній арені, завершилася з рахунком 3:0 на користь Нідерландів. Про це повідомляє "Телеграф".

Помаранчеві з перших хвилин зустрічі контролювали перебіг поєдинку. Це вилилося в забитий м’яч вже на 20-й хвилині, коли Коді Гакпо ударом з меж штрафного майданчика прошив ворота Триколірних. Нідерланди продовжували тиск на ворота румунів, що призвело до двух голів у виконанні Доніелла Малена.

Додамо, що саме румуни не дозволили Україні вийти в плей-оф ЧЄ-2024, забивши нашій команді три м’ячі. У чвертьфіналі Нідерланди зіграють проти переможця "дуелі" Туреччини та Австрії.

Повний відеоогляд матчу Румунія — Нідерланди буде доступний пізніше.

Нагадаємо, збірна Румунії на Євро-2024 стала головною сенсацією групового етапу, посівши перше місце у квартеті Е. Триколірні розгромили Україну (3:0), поступилися Бельгії (0:2) і зіграли внічию зі Словаччиною (1:1). Нідерланди стали третіми в "групі смерті", обігравши Польщу (2:1), зігравши внічию з Францією (0:0) і поступившись Австрії (2:3). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".