На Євро-2024 пожежники присвятили танець нідерландським фанатам: відео стало вірусним у мережі

Танець копіював дії фанатів "помаранчевих" під час проходу до стадіону

Пожежники з добровільної команди Лейпциг-Грюнау присвятили танець уболівальникам із Нідерландів, які приїхали на Євро-2024. На відео в Instagram вони підстрибували під голландську пісню із простим приспівом "Naar links, naar rechts" ("Ліворуч, праворуч").

Відео стало хітом в Інтернеті, повідомляє Bild. Вони поділилися їм на своїй сторінці у Instagram. Через 24 години відео лайкнули понад 50 тисяч людей і прокоментували понад 700 разів.

На відео один із пожежників стоїть на вершині машини швидкої допомоги та махає рукою праворуч та ліворуч під пісню гурту "Snollebollekes". Внизу близько дюжини інших пожежників чекають і стрибають ліворуч-праворуч відповідно до його інструкцій. Сині вогні аварійних машин мерехтять у такт.

Саме так чинять уболівальники "помаранчевих" під час своїх знаменитих фанатських маршів до стадіону. Невелика танцювальна інтерлюдія — частина їхньої пісні, яка з того часу стала неофіційним гімном чемпіонату Європи. Наразі є навіть німецька версія у виконанні DJ Robin.

Близько 25 тисяч голландських уболівальників були присутні у Лейпцигу на матчі зі збірною Франції 21 червня на груповому етапі (0:0). Тоді все місто було пофарбоване у помаранчевий колір. Їхні дії зачарували місцеві служби порятунку, які й присвятили їм відео з танцем. Пожежники з Лейпцигу підписали відео: "На жаль, чемпіонат Європи для німецької команди закінчився. Але ми дякуємо голландським уболівальникам за чудову атмосферу в нашому місті".

У той же час збірна Нідерландів продовжує шлях на чемпіонаті Європи. У півфіналі "помаранчеві" протистоятимуть команді Англії. Гра відбудеться у середу, 10 липня, початок матчу о 22.00 за київським часом.