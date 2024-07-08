Іспанія — Франція: букмекери назвали ймовірного фіналіста Євро-2024

Фахівці не змогли виділити однозначного фаворита протистояння

У вівторок, 9 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться перший півфінал. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Франція.

На думку букмекерів, Фурія Роха є невеликим фаворитом "дуелі". Про це повідомляє Favbet.

На прохід іспанців у фінал аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,86. Шансів у французів трохи менше – коефіцієнт 2,10. Додамо, що букмекери оцінили ймовірність перемоги Іспанії в основний час у 36%, а Синіх – у 31%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Іспанія — Франція

Favbet: (перемога Іспанії 2,76 — нічия 2,97 — перемога Франції 3,15)

William Hill: (2,75 — 2,80 — 3,00)

Bwin: (2,60 — 2,85 — 3,10)

Матч Іспанія – Франція відбудеться у Мюнхені на однойменній арені. Напередодні "Телеграф" повідомляв, як переглянути гру в Україні.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У першому раунді плей-фф Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1).

Франція на груповій стадії турніру обіграла Австрію (1:0), зіграла внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1). У 1/8 фіналу Сині пройшли Бельгію (1:0), а в 1/4 фіналу — Португалію (0:0, 5:3 по пенальті). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".