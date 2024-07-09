На Евро-2024 пожарные посвятили танец нидерландским фанатам: видео стало вирусным в сети

Танец копировал действия фанатов "оранжевых" во время прохода к стадиону

Пожарные из добровольной команды Лейпциг-Грюнау посвятили танец болельщикам из Нидерландов, которые приехали на Евро-2024. На видео в Instagram они подпрыгивали под голландскую песню с простым припевом "Naar links, naar rechts" ("Налево, направо").

Видео стало хитом в Интернете, сообщает Bild. Они поделились им на своей странице в Instagram. Спустя всего 24 часа видео лайкнули более 50 тысяч человек и прокомментировали более 700 раз.

На видео один из пожарных стоит на вершине машины скорой помощи и машет рукой направо и налево под песню группы "Snollebollekes". Внизу около дюжины других пожарных ждут и прыгают влево-вправо в соответствии с его инструкциями. Синие огни аварийных машин мерцают в такт.

Именно так поступают болельщики "Оранжевых" во время своих знаменитых фанатских маршей к стадиону. Небольшая танцевальная интерлюдия — часть их песни, которая с тех пор стала неофициальным гимном чемпионата Европы. Теперь есть даже немецкая версия в исполнении DJ Robin.

Около 25 000 голландских болельщиков присутствовали в Лейпциге на матче со сборной Франции 21 июня на групповом этапе (0:0). Тогда весь город был окрашен в оранжевый цвет. Их действия очаровали местные службы спасения, которые и посвятили им видео с танцем. Пожарные из Лейпцига подписали видео: "К сожалению, чемпионат Европы для немецкой команды закончился. Но мы благодарим голландских болельщиков за прекрасную атмосферу в нашем городе".

В то же время, сборная Нидерландов продолжает путь на чемпионате Европы. В полуфинале "оранжевые" будут противостоять команде Англии. Игра состоится в среду, 10 июля, начало матча в 22.00 по киевскому времени.