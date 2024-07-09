"Помста буде вічною": ракетний удар по Києву забрав життя 10-річного каратиста та його родини (фото)

Юний спортсмен знаходився вдома з сестрою та мамою

Російська ракета вбила 10-річного каратиста Максима Симанюка, його молодшу сестру Настю та маму. Це сталося під час ракетної атаки на Київ, скоєної у понеділок, 8 липня.

На момент атаки РФ сім’я була у власній квартирі у Києві. Про це повідомили в Українській федерації карате.

"Максим Симанюк. Сьогодні його, маму та сестру в будинку вбила російська ракета. Максиму назавжди 10 років. Щирі співчуття батькові, а також клубу Чемпіон, де тренувався Максим Симанюк, та тренеру", — зазначено у повідомленні УФК.

У свою чергу тренер загиблого каратиста Володимир Боєв написав: "Російські нацисти вбили нашого маленького Чемпіона Максима Симанюка. Ненависті недостатньо. Помста буде вічною".

Внаслідок російської атаки щонайменше 37 людей загинули, у тому числі троє дітей,170 отримали поранення, серед них 13 дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Еліна Світоліна прикріпила чорну стрічку на сукні в матчі 1/8 фіналу турніру Вімблдону, тим самим вшанувавши пам’ять жертв ракетної атаки.