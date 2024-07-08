Світоліна порушила дрес-код на Вімблдоні: що сталося (відео)

Спортсменка вшанувала пам’ять жертв російського терору

У понеділок, 8 липня, найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна провела матч 1/8 фіналу на Турнірі Великого Шлему "Вімблдон-2024". Протистояла українці китаянка Ван Сіньюй.

Зустріч завершилася упевненою перемогою Еліни з рахунком 6:2, 6:1. Додамо, що українська тенісистка порушила дрес-код "Вімблдону", прикріпивши чорну стрічку на сукню, передає "Телеграф".

Друга ракетка України зробила це у зв’язку із черговою терористичною атакою РФ на Україну. 8 червня загарбники влаштували масований обстріл українських міст, зокрема армія РФ поцілила ракетою у будівлю дитячої лікарні "Охматдит".

На Вімблдоні є свій дрес-код. Головне правило – тенісисти мають виступати у білій формі. Допускаються лише канти на комірі або по краю шортів або футболки, але їхня ширина не повинна перевищувати одного сантиметра. Білими також мають бути аксесуари, включаючи напульсники, шнурки та навіть підошву на кросівках.

Повне відео матчу Світоліна — Сіньюй

Нагадаємо, українські спортсмени відреагували на варварський обстріл із боку РФ. Також з'явилася реакція Заходу.