"Месть будет вечной": ракетный удар по Киеву забрал жизнь 10-летнего каратиста и его семьи (фото)

Юный спортсмен находился дома с сестрой и мамой

Российская ракета убила 10-летнего каратиста Максима Симанюка, его младшую сестру Настю и маму. Это произошло во время ракетной атаки на Киев, совершенной в понедельник, 8 июля.

На момент атаки РФ семья была в собственной квартире в Киеве. Об этом сообщили в Украинской федерации каратэ.

"Максим Симанюк. Сегодня его, маму и сестру в доме убила российская ракета. Максиму навсегда 10 лет. Искренние соболезнования отцу, а также клубу Чемпион, где тренировался Максим Симанюк, и тренеру", отмечено в сообщении УФК.

В свою очередь, тренер погибшего каратиста Владимир Боев написал: "Российские нацисты убили нашего маленького Чемпиона Максима Симанюка. Ненависти недостаточно. Месть будет вечной".

В результате российской атаки по меньшей мере 37 человек погибли, в том числе трое детей, 170 получили ранения, среди них — 13 детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Элина Свитолина прикрепила черную ленту на платье в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира, тем самым почтив память жертв ракетной атаки.