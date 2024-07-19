"Дніпро-1" прибрали з УПЛ: хто займе місце команди у чемпіонаті України

Дніпровський клуб, схоже, зникне з футбольної карти України

У п’ятницю, 19 липня, на Загальних зборах Учасників Української Прем’єр-ліги (УПЛ) обговорювали заяву СК "Дніпро-1" про зняття зі змагань та можливі варіанти для заміни клубу в сезоні-2024/25. До речі, влітку відбулися перехідні матчі.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ на своєму офіційному сайті. Очікується, що дніпровський клуб у Лізі замінить "Минай", проте є альтернативний варіант.

Клуби УПЛ за результатами рейтингового голосування визначили дві пропозиції на розгляд та затвердження Виконкому УАФ:

Перше, що набрало більше голосів, надати місце в УПЛ ФК "Минай".

Друге – провести перехідний турнір за участю чотирьох команд ("Минай", "Металіст 1925", "Лівий Берег" та "Епіцентр"), переможець якого гратиме в УПЛ у сезоні-2024/25.

Остаточне рішення щодо цього питання має бути затверджено Виконкомом УАФ. Додамо, за інформацією "ТаТоТаке", за "Минай" проголосували "Верес", "Зоря", "Інгулець", "Кривбас", ЛНЗ, "Оболонь", "Полісся" та "Шахтар". За турнір чотирьох — "Динамо", "Олександрія", "Рух", "Чорноморець" та "Колос". "Карпати" та "Ворскла" утрималися.

Зазначимо, "Дніпро-1" відчував серйозні фінансові проблеми протягом усього сезону 2023/24. Проте команда зуміла пробитися до зони єврокубків.