Його ненавиділа вся Росія: відомий футболіст завершив міжнародну кар’єру

Гравець встиг пограти в Україні

Захисник грецького АЕКу Домагой Віда оголосив про завершення кар’єри у збірній Хорватії. 35-річний футболіст поїхав разом із національною командою на чемпіонат Європи-2024 з футболу, проте так і жодного разу не вийшов на поле.

Відповідну заяву розмістила пресслужба Федерації футболу Хорватії на своїй офіційній сторінці в Instagram. Домагой провів за збірну Хорватії понад сто ігор.

Віда дебютував за національну команду у травні 2010 року. З того часу він забив 4 голи й зробив 1 асист у 105 матчах за Хорватію. У складі національної команди Домагой став віцечемпіоном світу у 2018 році та виграв "бронзу" на Мундіалі в Катарі.

Віда з 2013 по 2017 роки виступав за київське "Динамо". У 1/4 фіналу ЧС-2018 у Росії Віда забив гол і реалізував пенальті у ворота збірної РФ, після чого записав спільне відео із ще одним колишнім гравцем Біло-синіх Огненом Вукоєвичем. На кадрах Домагой сказав "Слава Україні", через що у росіян почалася справжня істерика. На гравця посипалися образи з усієї Росії. У результаті Вукоєвич і Віда вибачилися.

Нагадаємо, збірна Хорватії на Євро-2024 не зуміла вийти із групи. Хорвати програли Іспанії (0:3), зіграли внічию з Албанією (2:2) та Італією (1:1).