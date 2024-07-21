"Офіціанти говорять російською": дружина футболіста збірної відмовилася переходити на українську мову

Блогерка не хоче лицемірити

Дружина українського футболіста "Колоса", експівзахисника молодіжної збірної України Максима Третьякова Ліза відмовилася переходити на українську мову. До речі, цього року Instagram розблокував обліковий запис Лізи.

Про це Ліза розповіла у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Третьякова заявила, що все її місто (Дніпро) говорить російською, а тому вона "не лицеміритиме" і не переходитиме на українську мову.

"Звичайно, що ні.

В мене все місто говорить російською, офіціанти в закладах теж.

Це ж тільки в Instagram ви лицемірні, я таким брєдом не займаюсь", — написала Ліза.

Ліза Третьякова про перехід на українську мову

Зазначимо, Максим Третьяков є вихованцем "Дніпра". До переходу в "Колос" він виступав за "Металіст", "Чорноморець", "Олександрію" та "Дніпро-1". Також він грав за словацький "ДАК 1904". Ліза є б’юті-блогером та моделлю. На її сторінку в Instagram підписано майже 200 тисяч людей. Пара виховує двох дітей.

Нагадаємо, 19 липня, на Загальних зборах Учасників Української Прем’єр-ліги (УПЛ) обговорювали заяву СК "Дніпро-1" про зняття зі змагань та можливі варіанти для заміни клубу в новому сезоні. Дніпровський клуб має проблеми з фінансуванням.