Збірна України з футболу на Олімпіаді у Парижі: розклад, результати, турнірні розклади

Синьо-жовті вперше зіграють на Олімпіаді

У середу, 24 липня, ще до офіційного початку Олімпіади-2024 у Парижі стартує олімпійський футбольний турнір. Збірна України вперше потрапила на змагання завдяки гарному виступу на молодіжному чемпіонаті Європи-2023.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати матчів олімпійської збірної України на Іграх-2024. Наша команда на груповій стадії турніру зіграє 3 матчі. З групи в плей-оф вийдуть по 2 найкращі команди.

Розклад та результати матчів збірної України з футболу на Олімпійських іграх у Парижі (оновлюється)

Груповий турнір

24 липня, 20.00. Україна – Ірак

27 липня, 18.00. Україна – Марокко

30 липня, 18.00. Україна – Аргентина

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила до четвірки найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином наша команда вперше кваліфікувалася на Олімпійські ігри в Парижі.