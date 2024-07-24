Ірак – Україна: онлайн-трансляція матчу Олімпіади-2024

Синьо-жовті зіграють проти Львова Месопотамії

У середу, 24 липня, олімпійська збірна України з футболу (U-23) зіграє свій перший поєдинок на Олімпійських іграх у Парижі. Синьо-жовті проведуть гру проти команди Іраку.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Ірак — Україна. Зустріч першого туру групового етапу ОІ відбудеться у Ліоні на однойменній арені, початок поєдинку о 20:00 за київським часом.

Ірак – Україна – початок о 20:00 (оновлюється)

Збірна України виступає на Олімпійському футбольному турнірі вперше. На груповому етапі наша команда має зіграти ще два матчі: проти Марокко та Аргентини. З квартету у плей-оф вийдуть по дві найкращі команди.

Додамо, що матч Ірак — Україна можна безплатно переглянути у прямому ефірі. До речі, букмекери вважають Синьо-жовтих фаворитами зустрічі.

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила у топ-4 найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином наша команда вперше кваліфікувалася на Олімпійські ігри.