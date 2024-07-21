"Я б давно викинув його з Євросоюзу": президент "Баварії" наїхав на Орбана

Угорський політик дратує навіть футбольних функціонерів

Почесний президент мюнхенської "Баварії" Улі Хенесс розкритикував політику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Нещодавно глава Угорщини вирушив у турне в Україну, РФ, Китай та США, після чого ознайомив Європейський Союз із результатами "миротворчої місії".

Відповідний коментар Хенесса наводить журналіст Максиміліан Кох у соцмережі Х. Мабуть, Улі не сподобалося, що Орбан на міжнародному рівні говорив від імені ЄС.

"В Угорщині проживає всього 8 мільйонів осіб (станом на 2024 рік населення Угорщини становить близько 10 млн осіб — Ред.), але він поводиться так, ніби в країні всі 200 мільйонів жителів.

Я б давно викинув його з Євросоюзу”, – сказав Хенесс.

Нагадаємо, Орбан 2 липня несподівано відвідав Київ, де вперше з початку російського вторгнення провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським. На цьому він не зупинився і вже 5 липня опинився в Москві, де поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним.

7 липня стало відомо, що після цього він вирушив до Китаю. 12 липня Орбан зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом.