Збірна України зі скандалом програла в історичному матчі на Олімпіаді-2024 (відео)

У Франції відбувся дебют Синьо-жовтих на Олімпійських іграх

У середу, 24 липня, олімпійська збірна України з футболу стартувала на Іграх у Парижі. Зустріч з Іраком відбулася за кілька днів до офіційного відкриття Олімпіади-2024.

Поєдинок, що проходив у Ліоні на однойменному стадіоні, завершився з рахунком 2:1 на користь Іраку. Про це повідомляє "Телеграф".

Збірна України мала відчутну перевагу в першому таймі, проте забити так і не зуміла. Найближчим до гола був Хлань, який не зумів поцілити в порожній кут воріт після феноменального проходу Брагару.

У другому таймі Синьо-жовті втілили перевагу у забитий гол – Валентин Рубчинський забив перший історичний гол збірної України на Іграх. За кілька хвилин Ірак відігрався завдяки спірному пенальті. Таловєров поклав руки на спину форварда іракців, після чого нападник картинно впав, а рефері призначив 11-метровий удар. Реалізував "вирок" Айман Хуссейн. Під завісу поєдинку Ірак несподівано вийшов уперед — Алі Джассім ударом з-за меж штрафного майданчика влучив точно у кут воріт. Судила гру міжнародна бригада рефері на чолі з суданським арбітром Ісмаїлом Махмудом, на поєдинку працював VAR.

Повний відеоогляд матчу Ірак-Україна буде доступний тут пізніше.

Зазначимо, збірна України U-23 грає на Іграх-2024 у далеко не найсильнішому складі. Річ у тому, що поєдинки проходять не у міжнародне футбольне вікно, через що клуби самі вирішують відпускати гравців у збірні чи ні.

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила у топ-4 найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином, українська футбольна команда вперше в історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри.