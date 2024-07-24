Мудрик кардинально змінив імідж після Євро: футболіста порівнюють із легендою спорту (фото)

Гравець буде менше часу витрачати на свою зачіску

Вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик здивував всіх своєю новою зачіскою. До речі, Михайло разом із національною командою провалилися на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

Новий імідж Мудрика здивував навіть пресслужбу "Челсі". Відповідний знімок опубліковано на обліковому записі Синіх у соцмережі Х.

Михайло зважився на коротку стрижку, з поголеними скронями. Тепер точно ніхто не критикуватиме гравця через зачіску, на яку необхідно витрачати час.

Журналіст Ендрю Тодос у соцмережі Х зазначив, що тепер Мудрик став схожим на легенду футболу Девіда Бекхема, який на початку нульових грав із короткою стрижкою. У коментарях під постом йому відповіли, що Міша — викапаний Бред Пітт із фільму "Бійцівський клуб".

Бред Пітт у фільмі Бійцівський клуб

Зазначимо, минулого сезону Мудрик провів за лондонський клуб 41 матч, у яких забив 7 голів і віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Михайло потрапив у скандал під час Євро-2024. Футболіст нібито відправив квіти своїй коханій Віолетті Грачовій у Росію. Пізніше стало зрозуміло, що пара розлучилася.