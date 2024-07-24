Сборная Украины со скандалом проиграла в историческом матче на Олимпиаде-2024 (видео)

Во Франции состоялся дебют Сине-желтых на Олимпийских играх

В среду, 24 июля, олимпийская сборная Украины по футболу стартовала на Играх в Париже. Встреча с Ираком состоялась за несколько дней до официального открытия Олимпиады-2024.

Поединок, проходивший в Лионе на одноименном стадионе, завершился со счетом 2:1 в пользу Ирака. Об этом сообщает "Телеграф".

Сборная Украины владела ощутимым преимуществом в первом тайме, однако забить так и не сумела. Ближе всех к голу был Хлань, который не сумел попасть в пустой угол ворот после феноменального прохода Брагару.

Во втором тайме Сине-желтые воплотили преимущество в забитый гол — Валентин Рубчинский забил первый исторический гол сборной Украины на Играх. Спустя пару минут Ирак отыгрался благодаря спорному пенальти. Таловеров положил руки на спину форварда иракцев, после чего нападающий картинно упал, а рефери назначил 11-метровый удар. Реализовал "приговор" Айман Хуссейн. Под занавес поединка Ирак неожиданно вышел вперед — Али Джассим ударом из-за пределов штрафной попал точно в угол ворот. Судила игру интернациональная бригада рефери во главе с суданским арбитром Исмаилом Махмудом, на поединке работал VAR.

Полный видеообзор матча Ирак — Украина будет доступен здесь позднее.

Отметим, сборная Украины U-23 играет на Играх-2024 в далеко не сильнейшем составе. Дело в том, что поединки проходят не в международное футбольное окно, из-за чего клубы сами решают отпускать игроков в сборные или нет.

Напомним, сборная Украины на молодежном Евро-2023 U-21 попала в топ-4 лучших команд. На групповой стадии турнира наша "молодежка" встречалась с Испанией (2:2), переиграла Хорватию (2:0) и минимально одолела Румынию (1:0). В четвертьфинале турнира Сине-желтые выбили Францию (3:1), а в полуфинале уступили Испании (1:5). Таким образом, украинская футбольная команда впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.