Україна — Марокко: де і коли безкоштовно дивитися матч Олімпіади-2024

Синьо-жовті зіграють із лідером групи

У суботу, 27 липня, олімпійська збірна України з футболу U-23 зіграє свій другий матч на Іграх у Парижі. Протистоятиме підопічним Руслана Ротаня Марокко.

У прямому ефірі в Україні матч олімпійських команд України та Марокко покаже телеканал "Суспільне", а також медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок Україна — Марокко буде доступний для перегляду по ТБ на телеканалах "Суспільне Спорт" та регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернігів" тощо). Також слідкувати за грою можна на сайті телеканалу. На Megogo матч буде доступний у розділі "Спорт". Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, Марокко у першому турі зі скандалом обіграло команду Аргентини (2:1), а українці програли Іраку (1:2).

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила до топ-4 найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином, українська футбольна команда вперше в історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри.