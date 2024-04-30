"Набий морду супернику": Лукашенко дав пораду спортсменам з Білорусі

Бракувало тільки мордобою на Олімпіаді

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що білоруським спортсменам варто брати участь в Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив атлетам із Білорусі виступити на іграх у Парижі без прапора та гімну та з іншими обмеженнями.

Відповідний коментар Лукашенка наводить belta.by. Він порадив білорусам "набити морду" суперникам. Окрім того, диктатор зазначив, що успіх вітчизняних атлетів на Олімпіаді стане політичним ударом.

"Це справа спортсмена. Якщо він вирішить брати участь в Олімпіаді, він ще зліший буде. Ви ж розумієте, настрій і агресивність у спорті важливе має значення. Але якщо вже ти відібрався і їдеш туди у нейтральному статусі, набий їм морду, покажи їм, що ти справжній білорус.

Ми все одно розумітимемо, що ти білорус, і коли ти вийдеш переможцем – це для нас хороша тема для того, щоб ми їм ще й політично морду набили", – заявив Лукашенко.

Напередодні Міністерство інформації Білорусі дозволило показувати у країні матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу без згоди УЄФА. У Білорусі вже показували спортивні заходи у піратських трансляціях на держканалах, зокрема виступи нейтральних тенісисток Вікторії Азаренко та Аріни Соболенко на Australian Open-2023 та Australian Open-2024.