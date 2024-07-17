Росія встановить антирекорд на Олімпіаді у Парижі: хто представить РФ на Іграх (список)

У Іграх візьме участь лише 15 атлетів.

На Олімпійських іграх Париж-2024 виступлять 15 атлетів із Росії. Вони виступатимуть у нейтральному статусі, згідно з приписом Міжнародного олімпійського комітету.

При цьому спочатку на Ігри було допущено МОКом 39 спортсменів з РФ, але 24 з них відмовилися від участі в змаганнях, повідомляють "Ведомости".

На змагання виступатимуть Данило Медведєв, Роман Сафіуллін, Павло Котов, Катерина Александрова, Мірра Андрєєва, Діана Шнайдер, Олена Весніна (усі — теніс), Тамара Дронова, Олена Іванченко та Гліб Сириця (велоспорт-шосе), Анжела Бладцева (стрибки на батут), Олексій Коровашков, Захар Петров, Олеся Романенко (веслування на каное), Євген Сомов (плавання).

Також, низка російських спортсменів відмовилася від запрошення на Ігри. І якщо тенісистів (Андрій Рубльов, Карен Хачанов, Дар’я Касаткіна та Людмила Самсонова) змогли замінити їхні співвітчизники, які перебувають нижче у світовому рейтингу, то, наприклад, команди з боротьби та дзюдо відмовилися від участі в Іграх у повному складі. Зокрема, це сталося через те, що російські борці здобули 16 із 18 можливих олімпійських ліцензій, але запрошення від МОК отримали лише 10 атлетів. Серед допущених борців, наприклад, не виявилося дворазового олімпійського чемпіона з вільної боротьби Абдулрашіда Садулаєва. У Федерації спортивної боротьби Росії "образилися" на рішення МОК і самі позбавили своїх спортсменів можливості участі в Іграх.

З аналогічних причин від поїздки до Парижа відмовилися і російські дзюдоїсти. За 12 ліцензій, які є у росіян, МОК запросив на змагання лише чотирьох атлетів: Валерія Єндовицького, Махмадбека Махмадбекова, Еліс Старцеву і Далі Лілуашвілі. При цьому лідери збірної – Інал Тасоєв та Мадіна Таймазова – до списку не потрапили. І в Росії вирішили, що на Ігри не поїде жоден дзюдоїст.

Олімпійські ігри Париж-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Раніше "Телеграф" розмірковував, чому українських футболістів не відпускають на Олімпіаду, і які можуть бути наслідки.