Футбольну збірну жорстко покарали на Олімпіаді: подробиці скандалу

ФІФА покарала чинних олімпійських чемпіонок

Жіночу збірну Канади з футболу покарали за шпигунство на Олімпійських іграх у Парижі. Представники команди за допомогою безпілотника стежили за суперницями з Нової Зеландії.

Про це повідомляє Reuters. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зняла шість очок зі збірної Канади, а також дискваліфікувала головного тренера Беверлі Прістман на один рік.

Команда Нової Зеландії перед стартом футбольного турніру на одному із тренувань помітила дрон. Як виявилося, канадський аналітик Джозеф Ломбарді та асистент головного тренера Жасмін Мандер підняли БПЛА у повітря з метою "розвідки". Після розголосу Канадський олімпійський комітет ухвалив рішення виключити їх зі складу збірної. Крім того, ФІФА додатково усунула їх від будь-якої футбольної діяльності на один рік за "порушення принципів чесної гри".

До речі, жіноча збірна Канади з футболу під керівництвом Прістман на Олімпіаді в Токіо посіла перше місце. Тепер канадкам доведеться постаратися, щоб вийти з групи.

Нагадаємо, на футбольному турнірі на Олімпіаді-2024 вже пролунало кілька скандалів. По перше. у матчі Аргентини та Марокко організатори допустили заворушення на трибунах, що призвело до призупинення поєдинку. Крім того, збірна України стала жертвою суддівського свавілля у першому турі ОІ.