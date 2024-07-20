"Гідна відповідь Олімпіаді!" У Росії відбудеться чемпіонат з огіркового хрускоту

Міжнародні змагання у цьому "виді спорту" пройдуть уперше

У Росії пройде світовий чемпіонат з огіркового хрускоту. Примітно, що РФ досі не оголосила про перенесення так званих Ігор дружби-2024, які мали стати альтернативною Олімпіадою.

Про це повідомляє gazeta.ru. Змагання відбудуться вперше та відбудуться у рамках традиційного фестивалю "Істобенський огірок" у селі Істобенськ (Кіровська область).

На "Ігри" приїдуть представники Бангладеш, Гаїті, Гани, Єгипту, Індії, Китаю, Сенегалу, Сирії, Судану, Таджикистану та Узбекистану. У фіналі турніру змагатимуться 16 учасників.

"Учасники відповідно до правил і при технічному контролі відкушують істобенський огірок, а звук, що отримується, реєструється в цифровому вигляді вимірювальним мікрофоном", — розповіли організатори змагань.

У мережі зі сміхом сприйняли дані змагання. Користувачі порівнюють їх з Олімпійськими іграми, куди багатьох росіян не допустили.

Чемпіонат з огіркового хрускоту пройде 27 липня. Олімпійські ігри у Парижі стартують 26 липня.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет МОК дозволив росіянам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. У підсумку до Франції на змагання вирушать 15 росіян. При цьому фільтр МОК не спрацював, і на Іграх таки виступатимуть Z-спортсмени.