Україна — Аргентина: букмекери дали прогноз на ключовий матч Олімпіади-2024

Синьо-жовті зіграють із фаворитами групи

У вівторок, 30 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться останній матч групового етапу між командами України та Аргентини. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу Україна — Аргентина.

На думку букмекерів, Аргентина є беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet. На успіх Синьо-жовтих фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 5,10. Тріумф Альбіселесте імовірніший — коефіцієнт 1,77.

Прогноз букмекерів на матч Олімпіади-2024 Україна – Аргентина.

Favbet: (перемога України 5,10 – нічия 4,10 – перемога Аргентини 1,77)

William Hill: (4,75 — 3,95 — 1,57)

Bwin: (4,80 — 4,00 — 1,63)

Матч Україна – Аргентина відбудеться у Ліоні на однойменному стадіоні. Гру можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні.

Зазначимо, Аргентина у першому турі зі скандалом програла команді Марокко (1:2), а українці поступилися Іраку (1:2). У другому турі аргентинці впоралися з Іраком (3:1), а Синьо-жовті – з марокканцями (2:1).

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила до топ-4 найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином, українська футбольна команда вперше в історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри.