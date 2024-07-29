Україна — Аргентина: де і коли безкоштовно дивитися матч Олімпіади-2024

Синьо-жовті у разі перемоги гарантують собі участь у плей-оф Ігор

У вівторок, 30 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться заключний поєдинок збірної України з футболу проти Аргентини. Напередодні Синьо-жовті здобули свою першу перемогу на Олімпійських іграх.

У прямому ефірі в Україні матч олімпійських команд України та Аргентини покаже телеканал "Суспільне", а також медіа-платформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок Україна — Аргентина буде доступний для перегляду по ТБ на телеканалах "Суспільне Спорт" та регіональних телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернігів" тощо). Також слідкувати за грою можна на сайті телеканалу. На Megogo матч буде доступний у розділі "Спорт". Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, Аргентина у першому турі зі скандалом програла команді Марокко (1:2), а українці поступилися Іраку (1:2). У другому турі аргентинці впоралися з Іраком (3:1), а Синьо-жовті – з марокканцями (2:1).

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила до топ-4 найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином, українська футбольна команда вперше в історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри.