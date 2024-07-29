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Миттєва карма: спортсмен на Олімпіаді виявив неповагу до суперника, після чого отримав травму (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Нуралі Емомалі наздогнала карма Новина оновлена 29 липня 2024, 11:20
Нуралі Емомалі наздогнала карма. Фото Getty Images

Спортсмен залишав майданчик у сльозах

На Олімпійських іграх у Парижі пройшов турнір з дзюдо серед чоловіків у ваговій категорії до 65 кг. Перемогу у турнірі відсвяткував знаменитий японець Хіфумі Абе, проте змагання затьмарив неприємний інцидент на килимі.

Таджицький дзюдоїст Нуралі Емомалі в 1/8 фіналу олімпійського турніру з дзюдо переміг ізраїльтянина Баруха Шмайлова, а після успіху не став тиснути тому руку. Про це повідомляє New York Post.

Емомалі впорався з ізраїльтянином за 1 хвилину та 17 секунд, після чого вигукнув "Аллах Акбар". Додамо, що на попередньому етапі Олімпіади Шмайлову відмовився тиснути руку ще один суперник – Абдеррахман Бушіт із Марокко.

Емомалі у чвертьфіналі вийшов на чинного олімпійського чемпіона Абе, у сутичці з яким він вивихнув плече та достроково залишив килим у сльозах. У мережі зазначили, що таджика наздогнала карма за неповагу до суперника.

Нагадаємо, Україна домовилася з МОК про те, що українські атлети не зобов’язані тиснути руки росіянам на Олімпійських іграх у Парижі. Це рішення викликало істерику в Росії.

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#Олімпійські ігри #Олімпіада #Дзюдо #Париж-2024