Побила дитину? Бій українки на Олімпіаді викликав суперечки у мережі (відео)
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Українська дзюдоїстка просто не помітила суперницю
У понеділок, 29 липня, на Олімпійських іграх у Парижі триває 3-й змагальний. На турнірі з дзюдо у ваговій категорії до 57 кг стартувала українка Дар’я Білодід.
У стартовому поєдинку 1/16 фіналу "Анаконда" зустрілася проти представниці Кірибаті — Нери Тібви. Про це повідомляє "Телеграф".
23-річна Білодід іппоном перемогла 15-річну представницю Кірибаті за 5 секунд. До речі, Тібва – наймолодша дзюдоїстка на Олімпіаді-2024. Вона була прапороносцем своєї збірної.
У мережі бій українки проти 15-річної спортсменки викликав чимало суперечок. Користувачі не розуміють, чому дитина виступає на дорослому рівні.
До речі, Нера потрапила на Олімпійські ігри, головним принципом яких є не перемога, а участь, завдяки квоті Океанії. Населення Кірибаті складає близько 100 тисяч жителів.
Зазначимо, вже наступного раунду Білодід вилетіла з Олімпіади-2024. Українка заробила три "шидо" у сутичці проти віцечемпіонки світу японки Харукі Фунакабо, через що програла двобій.
Нагадаємо, українські спортсмени йдуть без медалей на Іграх-2024. Лідирує в медальному заліку Японія.