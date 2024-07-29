Побила дитину? Бій українки на Олімпіаді викликав суперечки у мережі (відео)

Українська дзюдоїстка просто не помітила суперницю

У понеділок, 29 липня, на Олімпійських іграх у Парижі триває 3-й змагальний. На турнірі з дзюдо у ваговій категорії до 57 кг стартувала українка Дар’я Білодід.

У стартовому поєдинку 1/16 фіналу "Анаконда" зустрілася проти представниці Кірибаті — Нери Тібви. Про це повідомляє "Телеграф".

23-річна Білодід іппоном перемогла 15-річну представницю Кірибаті за 5 секунд. До речі, Тібва – наймолодша дзюдоїстка на Олімпіаді-2024. Вона була прапороносцем своєї збірної.

У мережі бій українки проти 15-річної спортсменки викликав чимало суперечок. Користувачі не розуміють, чому дитина виступає на дорослому рівні.

До речі, Нера потрапила на Олімпійські ігри, головним принципом яких є не перемога, а участь, завдяки квоті Океанії. Населення Кірибаті складає близько 100 тисяч жителів.

Зазначимо, вже наступного раунду Білодід вилетіла з Олімпіади-2024. Українка заробила три "шидо" у сутичці проти віцечемпіонки світу японки Харукі Фунакабо, через що програла двобій.

Нагадаємо, українські спортсмени йдуть без медалей на Іграх-2024. Лідирує в медальному заліку Японія.