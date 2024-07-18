"Неймовірно": сусідка Росії представила форму на Олімпіаду у Парижі (фото)
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Монголія цього року відправить спортсменів до Парижа в дуже гарному національному вбранні
Олімпійські ігри в Парижі дедалі ближче. Перед стартом турніру деякі країни опублікували парадні форми, в яких їхні спортсмени братимуть участь у церемонії відкриття та закриття змагань.
Усіх здивувала форма збірної Монголії. Фото нарядів опублікував Національний олімпійський комітет Монголії в Instagram.
Часто думка вболівальників ділиться щодо екіпіровки національної команди, але цього разу дизайнери зробили все ідеально. Під постом НОК Монголії просто неможливо знайти негативні коментарі.
"Неймовірно", "Дуже красиво", "Найкраща форма, яку я бачив", "Ідеально", — пишуть користувачі мережі.
Додамо, що після презентації форми збірної України на Ігри у Парижі деякі українці розкритикували дизайн екіпірування.
Нагадаємо, нещодавно стала відома остаточна заявка делегації України на Олімпіаду-2024 у Парижі. Загалом нашу країну представлять 140 спортсменів. Українці змагатимуться на Іграх у 23 видах спорту. На Іграх пройдуть змагання у 32 видах спорту.