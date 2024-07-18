"Неймовірно": сусідка Росії представила форму на Олімпіаду у Парижі (фото)

Монголія цього року відправить спортсменів до Парижа в дуже гарному національному вбранні

Олімпійські ігри в Парижі дедалі ближче. Перед стартом турніру деякі країни опублікували парадні форми, в яких їхні спортсмени братимуть участь у церемонії відкриття та закриття змагань.

Усіх здивувала форма збірної Монголії. Фото нарядів опублікував Національний олімпійський комітет Монголії в Instagram.

Часто думка вболівальників ділиться щодо екіпіровки національної команди, але цього разу дизайнери зробили все ідеально. Під постом НОК Монголії просто неможливо знайти негативні коментарі.

Парадна форма збірної Монголії на Іграх-2024

"Неймовірно", "Дуже красиво", "Найкраща форма, яку я бачив", "Ідеально", — пишуть користувачі мережі.

Додамо, що після презентації форми збірної України на Ігри у Парижі деякі українці розкритикували дизайн екіпірування.

Форма збірної України на ігри у Парижі

Нагадаємо, нещодавно стала відома остаточна заявка делегації України на Олімпіаду-2024 у Парижі. Загалом нашу країну представлять 140 спортсменів. Українці змагатимуться на Іграх у 23 видах спорту. На Іграх пройдуть змагання у 32 видах спорту.