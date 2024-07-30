Збірна України програла Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024 (відео)

Синьо-жовті завершили свої виступи на олімпійському футбольному турнірі

У вівторок, 30 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся матч 3-го туру групового турніру з футболу серед чоловічих команд (U-23) Україна – Аргентина. Синьо-жовті минулого туру зуміли обіграти команду Марокко (2:1).

Зустріч, що проходила у Ліоні на однойменному стадіоні, завершилася перемогою Аргентини з рахунком 2:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший гол у зустрічі записав на свій рахунок Тьяго Альмада на 47-й хвилині. А в компенсований час Клаудіо Ечеверрі подвоїв перевагу Альбіселесте. В іншому поєдинку Марокко перемогло Ірак. Таким чином, з нашої групи у плей-оф вийдуть аргентинці та марокканці.

Повний відеоогляд матчу Україна – Аргентина буде доступний тут пізніше.

Повне відео матчу Україна — Аргентина

Зазначимо, Аргентина у першому турі зі скандалом програла команді Марокко (1:2), а українці поступилися Іраку (1:2). У другому турі аргентинці впоралися з Іраком (3:1), а Синьо-жовті – з марокканцями (2:1).

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила у четвырку кращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином, українська футбольна команда вперше в історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри.