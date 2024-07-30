Україна — Аргентина: пряма відеотрансляція матчу Олімпіади-2024

Синьо-жовті зіграють останню гру на груповому етапі

У вівторок, 30 липня, на Олімпійських іграх у Парижі збірна України з футболу проведе матч 3 туру групового етапу проти Аргентини. У другому турі українці зуміли обіграти Марокко (2:1).

Пряма відеотрансляція матчу Україна — Аргентина буде доступна на YouTube-каналі "Суспільне спорт". Поєдинок відбудеться у Ліоні на однойменній арені, початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу Україна — Аргентина:

Зазначимо, гру Україна — Аргентина можна переглянути у прямому ефірі. Додамо, що букмекери не вірять у успіх Синьо-жовтих.

Зазначимо, Аргентина у першому турі зі скандалом програла команді Марокко (1:2), а українці поступилися Іраку (1:2). У другому турі аргентинці впоралися з Іраком (3:1), а Синьо-жовті – з марокканцями (2:1).

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапилау топ-4 найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином, українська футбольна команда вперше в історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри.