Сборная Украины проиграла Аргентине и вылетела из Олимпиады-2024 (видео)

Сине-желтые завершили свои выступления на олимпийском футбольном турнире

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх в Париже состоялся матч 3-го тура группового турнира по футболу среди мужских команд (U-23) Украина — Аргентина. Сине-желтые в прошлом туре сумели обыграть команду Марокко (2:1).

Встреча, проходившая в Лионе на одноименном стадионе, завершилась победой Аргентины со счетом 2:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый гол во встрече записал на свой счет Тьяго Альмада на 47-й минуте. Ау же в компенсированное время Клаудио Ечеверри удвоил преимущество Альбиселесте. В другом поединке Марокко победило Ирак. Таким образом, из нашей группы в плей-офф выйдут аргентинцы и марокканцы.

Полный видеообзор матча Украина — Аргентина будет доступен здесь позднее.

Полное видео матча Украина - Аргентина

Отметим, Аргентина в первом туре со скандалом проиграла команде Марокко (1:2), а украинцы уступили Ираку (1:2). Во втором туре аргентинцы справились с Ираком (3:1), а Сине-желтые — с марокканцами (2:1).

Напомним, сборная Украины на молодежном Евро-2023 U-21 попала в топ-4 лучших команд. На групповой стадии турнира наша "молодежка" встречалась с Испанией (2:2), переиграла Хорватию (2:0) и минимально одолела Румынию (1:0). В четвертьфинале турнира Сине-желтые выбили Францию (3:1), а в полуфинале уступили Испании (1:5). Таким образом, украинская футбольная команда впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.