Рус

FAVBET став генеральним партнером Федерації фехтування України

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
FAVBET став генеральним партнером Федерації фехтування України Новина оновлена 02 серпня 2024, 15:52

FAVBET та Федерація фехтування України підписали угоду про співпрацю, згідно з якою відома українська компанія стає генеральним партнером Національної збірної України з фехтування та змагань Чемпіонату України сезону 24/25.

Це перший досвід співпраці FAVBET з представниками неігрових видів спорту. Нове партнерство покликане не лише посилити позиції популярного бренду, але й дати імпульс для більш активного розвитку фехтування в Україні.

"Фехтування — спорт, який має давні традиції в Україні та багато талановитих спортсменів. Ми вже певний час слідкуємо за станом справ в цій дисципліні, відвідували змагання на запрошення президента федерації Михайла Ілляшева. Сподіваємось, що наше нове партнерство з ФФУ допоможе примножити успіхи українських фехтувальників на міжнародній арені та відкриє цей видовищний вид спорту ще більшій кількості українців", — розповідає Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев: "Ми дуже задоволені тим, що компанія FAVBET стала генеральним партнером федерації на наступний сезон. Це не тільки висока оцінка популярності та статусності фехтування, а і якості роботи федерації. Таке партнерство забезпечить компанії FAVBET значні репутаційні переваги, як провідної компанії, яка підтримує український спорт. У мене є всі підстави сподіватись, що це лише початок довгої співпраці, яка буде тільки поглиблюватись".

Сьогодні FAVBET є одним з найбільших спонсорів українського спорту, підтримуючи як професійні, так і аматорські команди та спортсменів.

У 2024 році компанія є партнером кількох футбольних клубів в УПЛ та Першої ліги, співпрацює з федераціями хокею та баскетболу України, а також є спонсором двох кіберспортивних команд.

З 2023 року FAVBET також є партнером "Національної платформи доброчесності спорту", що протидіє договірним матчам та корупції в українському спорті.

Теги:
#FavBet