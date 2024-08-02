FAVBET стал генеральным партнером Федерации фехтования Украины

FAVBET и Федерация фехтования Украины подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому известная украинская компания становится генеральным партнером Национальной сборной Украины по фехтованию и соревнований Чемпионата Украины сезона 24/25.

Это первый опыт сотрудничества FAVBET с представителями неигровых видов спорта. Новое партнерство призвано не только усилить позиции популярного бренда, но и дать импульс для более активного развития фехтования в Украине.

"Фехтование — спорт, который имеет давние традиции в Украине и много талантливых спортсменов. Мы уже некоторое время следим за состоянием дел в этой дисциплине, посещали соревнования по приглашению президента федерации Михаила Ильяшева. Надеемся, что наше новое партнерство с ФФУ поможет приумножить успехи украинских фехтовальщиков на международной арене и откроет этот зрелищный вид спорта еще большему количеству украинцев", — рассказывает Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев: "Мы очень довольны тем, что компания FAVBET стала генеральным партнером федерации на следующий сезон. Это не только высокая оценка популярности и статусности фехтования, но и качества работы федерации. Такое партнерство обеспечит компании FAVBET значительные репутационные преимущества, как ведущей компании, которая поддерживает украинский спорт. У меня есть все основания надеяться, что это только начало долгого сотрудничества, которое будет только углубляться".

Сегодня FAVBET является одним из крупнейших спонсоров украинского спорта, поддерживая как профессиональные, так и любительские команды и спортсменов.

В 2024 году компания является партнером нескольких футбольных клубов в УПЛ и Первой лиге, сотрудничает с федерациями хоккея и баскетбола Украины, а также спонсирует две киберспортивные команды.

С 2023 года FAVBET является партнером "Национальной платформы добропорядочности спорта", которая противодействует договорным матчам и коррупции в украинском спорте.