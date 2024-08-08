Суперниця українки на Олімпіаді викачувала кров та зістригла волосся: що сталося

Спортсменка з Індії пішла на радикальні заходи заради медалі, але це їй не допомогло

Українська борчиня Оксана Лівач прокоментувала дискваліфікацію представниці Індії Вінеш Пхогат, яка провалила зважування на другий змагальний день на Олімпійських іграх у Парижі. Це дозволило українці виступити у поєдинку за "бронзу".

Відповідний коментар Лівач наводить Tribuna. Оксана заявила, що представниця Індії пішла на радикальні заходи заради фіналу ОІ, проте вона все одно провалила зважування та отримала дискваліфікацію.

"Я такого не зустрічала раніше. Це була шокуюча новина для всієї Об’єднаної боротьби. Дівчина вийшла у фінал, її дискваліфікували за те, що вона не зігнала вагу.

Наскільки я знаю, вона зістригала волосся, навіть викачувала кров. Буквально 150 грамів вона не звісилася. Це така історія драматична”, — сказала Лівач в ефірі “Суспільне Спорт”.

Нагадаємо, напередодні український спортсмен Парвіз Насібов гарантував Україні медаль у греко-римській боротьбі. До речі, Жан Беленюк боротиметься за "бронзу". З розкладом українців на Олімпіаді 8 серпня можна ознайомитись на сайті "Телеграф".