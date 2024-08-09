"Дремучий совок": украинского тренера обвинили в пытках спортсменки на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже прогремел очередной скандал в сборной Украины

Украинская штангистка Камила Конотоп во время соревнований по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг получила серьезную травму после второго подхода. Тренеры не сняли спортсменку с соревнований, и она рисковала здоровьем ради медали.

На это обратил внимание спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своем telegram-канале. Официальный комментарий тренерского штаба возмутил специалиста.

"Говорит, что слышала, как ветка хрустнула, порвала мышцы. Чтобы мы не делали, обезболивали, она говорит, что не может упереться в ногу. Случилось то, что произошло. Какая цель была дальше продолжать? Все видели, она подняла 123 кг.

Есть спортсменки, которые одолевают эту боль и идут дальше. Очевидно, у нее не хватило воли, которую следовало проявить. Она на тренировках рвала 110 кг и толкала 135 кг. Ей было по силам выиграть Олимпийские игры. Она поняла, что когда у нее лопнуло, ситуация вышла из-под контроля", – сказал главный тренер сборной Украины по тяжелой атлетике Юрий Кучинов.

Конотоп подтвердила, что ее заставили соревноваться через боль. К слову, Камила с травмой сделала одну успешную попытку в толчке и заняла итоговое 7-е место на Играх.

"Тренеры кричали не обращать внимания на боль? Да, как-то так", – сказала Конотоп.

Бабелюк считает, что тренеры поступили очень глупо, называя произошедшее "пытками" спортсменки ради медали.

"Несмотря на очевидность травмы, тренеру хватило тупости и наглости заставлять атлета выходить на паркет и поднимать над головой 100-килограмму штангу, удерживая ее над головой с травмированным бедром.

Мышца (а возможно там повреждено и сухожилие) это одна из тех структур, травму которой можно значительно ухудшить, продолжая выступления через боль.

Во всей этой ситуации очень жаль Камилу. Я понимаю, что это Олимпиада, но показателем цивилизованности страны является забота о здоровье своих спортсменов, а не медали, полученные пыткой своих подопечных", — написал врач.

Полный комментарий Бабелюка

Напомним, на Олимпийских играх в Париже произошел скандал из-за надписи "Украина" на лодке спортсменки. Накануне организаторы Игр запретили гребцу соревноваться на каноэ с надписью "Я — украинка".