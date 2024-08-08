Що вони собі дозволяють? У Росії бісяться через Олімпіаду

У Росії незадоволені, що їх не покликали на нагородження Ігор

На Олімпійських іграх у Парижі нагородили учасників командного турніру з фігурного катання, які вибороли медалі на зимових Іграх у Пекіні. Росіян на нагородження не покликали, хоча суд присудив їм "бронзу".

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова розкритикувала Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який не запросив російських спортсменів на урочисту частину церемонії. Про це повідомляє ТАСС.

"Що вони собі таке дозволяють? Як це не покликати спортсменів, які здобули бронзові медалі? Вони зобов’язані ставитися до всіх країн однаково, тому що вони перебувають на такій посаді, і ця посада не дає змоги виділяти одних і принижувати інших.

Бог їм суддя, але робити так не можна, не можна і точка”, – заявила Тарасова.

Член комітету Держдуми РФ зі спорту Дмитро Свищев назвав ситуацію "хамським свавіллям".

"Це хамське свавілля з боку Міжнародного олімпійського комітету, що вони не запросили наших фігуристів на нагородження в Парижі. Ось чому? Якщо ви забираєте золото, то віддайте хоча б бронзу.

А просто не покликати на нагородження… Це несправедливо стосовно наших спортсменів та творця МОК П’єра де Кубертена. Таку поведінку МОК без реакції залишати, звичайно ж, не можна", — цитує Свищева СЕ.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова взагалі видала порцію маячні, згадавши скандал у жіночому боксі.

"Що ви хочете від людей, які допускають чоловіків з відрізаними статевими органами боксувати проти жінок?

Мотиви у всіх різні, а підсумок один – збочення олімпійського руху до невпізнанності", — цитує Захарову СЕ.

Нагадаємо, збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" у фігурному катанні (команда) на Олімпійських іграх у Пекіні. Проте нагородження так і не відбулося через допінг-скандал навколо росіянки Камілі Валієвої. У січні 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Камілу на 4 роки, а також відібрав у неї всі нагороди, отримані з грудня 2021 року за порушення антидопінгових правил. Пізніше Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) перерозподілила медалі у цій дисципліні з урахуванням вирахування балів Валієвої. У результаті перше місце дісталося США, друге — Японії, третє — команді ОКР.