На Олімпіаді заборонили "Україну": подробиці скандалу

Українській спортсменці заборонили виступати на каное з написом "Україна"

На олімпійських іграх у Парижі українській спортсменці Анастасії Рибачок заборонили змагатися у веслувальному спорті на човні з написом "Україна". Напередодні їй заборонили змагатися на каное з написом "Я — українка".

Відповідний коментар Рибачок наводить "Суспільне Спорт". Анастасія зафарбувала напис "Я — українка", та вийшло "Україна". Ще 7 серпня це влаштовувало організаторів, проте 8 серпня після розголосу організатори Олімпіади заборонили їй виходити на старт на цьому каное.

"Виникла ситуація з моїм написом, його змусили прикрити. Через те, що ЗМІ роздули такий скандал в інтернеті, то мені у принципі заборонили у ньому виходити. Не скажу, що вони неправі — це правило, як мені пояснило ICF, існує вже давно. Як бачите, інші країни взагалі не мають написів.

Проблема в тому, що ані штаб команди, ані ICF не знали, що не можна написів. І коли мені зробили того човна, і вони [ICF] знали, що я на ньому буду ганятися на Олімпіаді, мені ніхто нічого не сказав. Звісно, шкода, що не маю запасного човна, лише один привезла на Олімпіаду. Але завдяки напарниці [Людмилі Лузан], у неї запас човнів і вона з радістю зі мною поділилася, [я виступила у кваліфікації]", — сказала Рибачок.

Нагадаємо, на Іграх у Парижі пролунав гучний політичний скандал. Крім того, конфуз на церемонії відкриття Олімпіади призвів до дипломатичного скандалу.