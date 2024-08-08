Олімпіада-2024: розклад та результати українців 8 серпня (оновлюється)

Український борець Парвіз Насімов точно отримає медаль у греко-римській боротьбі

У четвер, 8 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 13-й змагальний день. Українці змагатимуться за медалі у кількох видах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 8 серпня. Українці цього дня змагатимуться у скелелазінні, гребному спринті, боротьбі, п'ятиборстві та важкій атлетиці.

Розклад та результати українців 8 серпня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

11.00. Спортивне скелелазіння. Проблема, півфінал (ж) — Євгенія Казбекова.

11:30. Веслувальний спринт. Каное-одиначки 200 м, кваліфікація (ж) — Людмила Лузан, Анастасія Рибачок.

12:00. Сучасне п’ятиборство. Особистий залік, фехтування, кваліфікація (ч) – Олександр Товкай, Владислав Чекан.

12:00. Боротьба. Вільна боротьба, 57 кг, 1/8 фіналу (ж) – Аліна Грушина-Акобія – Ангеліна Лисак (Польща).

Боротьба — Вільна боротьба, 86 кг, 1/8 фіналу (ч) — Василь Михайлов — Майлс Назем Амін (Сан-Марино).

12:50. Веслувальний спринт. Байдарки-четвірки 500 м, півфінали (ч) — Україна.

15:30. Сучасне п’ятиборство. Особистий залік, фехтування, кваліфікація (ж) — Валерія Пермикіна.

16:00. Важка атлетика 59 кг (ж) — Каміла Конотоп.

19:15. Боротьба. Греко-римська, 67 кг, фінал (ч) Парвіз Насібов — Саїд Есмаїлі Лейвесі (Іран).

Греко-римська, 87 кг, поєдинок за бронзу (ч) — Жан Беленюк.

За підсумками 12-ти ігрових днів Олімпіади в Парижі українці зуміли виграти 8 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах. Третю золоту медаль до скарбнички Синьо-жовтих додав боксер Олександр Хижняк.