"Божевільний фініш": учасників Олімпіади-2024 зустріли у Києві, вони поділилися враженнями (фото)

Спортсменів на вокзалі зустріли рідні та близькі

Учасники та медалісти Олімпіади-2024 у Парижі повернулися до України. Серед них представники українських команд з веслування на байдарках та каное, вільній боротьбі, греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, синхронному плаванні, фехтуванні. Срібні та бронзові призери принесли своїй країні 12 медалей, у тому числі три золоті.

На Центральному залізничному вокзалі у Києві їх зустрічали рідні та близькі. Про це повідомляє "Суспільне".

Серед спортсменів, що повернулися, — борець греко-римського стилю Жан Беленюк — бронзовий призер у змаганнях вагової категорії до 87 кг. Він став володарем повного комплекту олімпійських нагород із трьох різних Олімпіад та оголосив про завершення спортивної кар’єри.

"Це та медаль, якої мені не вистачало в колекції. Я хочу подякувати всім українцям, які дивилися, спостерігали, підтримували наших атлетів. Ми відчували у Франції дуже сильну підтримку саме української діаспори, людей, які знаходилися там. Це дуже мотивувало і давало сил і натхнення для того, щоб показувати результат", — сказав Жан Беленюк.

Жан Беленюк. Фото — Суспільне

Людмила Лузан у парі з Анастасією Рибачок виграли "срібло" на другій Олімпіаді поспіль — фінішували другими у фіналі 500-метрівки на каное-двійці.

"Кожен з нас зробив велику роботу і за кожним з нас стояла велика команда людей, яка вкладала свою душу, допомагала нам, підтримувала задля того, щоб ми могли достойно представити нашу країну на олімпійських іграх. Ви бачили наш шалений фініш, як ми гребли в човні. Напевно, вся Україна була з нами в цей момент в човні", — підкреслила Лузан.

Людмила Лузан. Фото — Суспільне

Також серед тих, хто повернувся з Олімпіади, — борець греко-римського стилю Парвіз Насібов. Він приніс Україні "срібло" на Олімпійських іграх-2024.

"Емоції дуже хороші. Хочу швидше повернутися до роботи. Я дякую всьому українському народу за ту підтримку, яку вони надають мені", — зазначив Павріз Насібов.

Парвіз Насібов. Фото — Суспільне

На вокзалі спортсменів зустрічала фехтувальник Ольга Харлан — найтитулованіша спортсменка в історії Олімпійських ігор України, володарка шести олімпійських нагород, багаторазова чемпіонка та призер чемпіонатів світу та Європи.

""Олімпійські ігри — це дуже важкі змагання. І те, що зараз наша країна в стані війни, це на сто відсотків ще складніше для нас. Те, що у нас 12 медалей є, я вважаю, це успіх. І нас є три золоті нагороди. Це дуже класно. Я дуже пишаюся всіма нашими спортсменами, які зараз нашу країну представляли в Парижі. Всі вони герої. Дуже важкий відбір був", — додала Харлан.

Ольга Харлан. Фото — Суспільне

Довідка: Олімпійські ігри відбулися у Парижі з 26 по 11 серпня у Парижі. 140 спортсменів взяли участь у складі збірної України. Загалом українці вибороли 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі. За кількістю завойованих золотих нагород Україна показала найкращий результат за останні 12 років. У загальнокомандному заліку країна посіла 22 місце.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українського тренера звинуватили у тортурах спортсменки на Олімпіаді.