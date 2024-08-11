Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі: онлайн відеотрансляція шоу

Чи зможуть організатори знову здивувати світ?

У неділю, 11 серпня, урочисто завершаться XXXIII Літні Олімпійські ігри у Парижі. До речі, організатори зуміли здивувати весь світ під час відкриття Олімпіади.

Пряма відеотрансляція закриття Олімпіади-2024 доступна на YouTube-каналах "Суспільне Спорт" та Eurosport. Початок шоу — о 22:00 за київським часом. Церемонія пройде на головній арені країни — "Стад де Франс".

Онлайн відеотрансляція церемонії закриття Олімпіади-2024 у Парижі

Зазначимо, честь України на Олімпіаді у Парижі відстоювали 140 спортсменів, які змагалися у 23 видах спорту. Загалом у Франції змагалися атлети із понад 200 країн світу, які розіграли 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. До речі, на Іграх дебютував брейкінг. Збірна України на ОІ-2024 виборола 12 медалей (3 золоті, 5 срібних, 4 бронзові).

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпіади-2024 викликала чималий резонанс у світовій спільноті. Головним приводом для скандалу стала образа почуттів християн через спробу відтворити фреску "Таємна вечеря" Леонардо да Вінчі. У сцені у Франції взяли участь чоловіки у жіночому одязі, що викликало негативну реакцію від консервативних європейців. Також на французів накинулися росіяни.