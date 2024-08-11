Олімпіада-2024: розклад та результати українців 11 серпня (оновлюється)

Український борець спробує взяти "бронзу"

У неділю, 11 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться завершальний змагальний день. Україна боротиметься за медаль лише в одній дисципліні.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 11 серпня. Українці цього дня змагатимуться лише у боротьбі.

Розклад та результати українців 11 серпня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

12:00. Вільна боротьба, 97 кг, втішний раунд (ч) Муразі Мчедлідзе — Нікола Де Ланге (ПАР).

За підсумками 15-ти змагальних днів збірна України на Олімпіаді-2024 виборола 12 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах. Третю золоту медаль до скарбнички Синьо-жовтих додав боксер Олександр Хижняк. Дев’яту медаль для України завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, а десяту – Жан Беленюк. Ще одне "срібло" Ігор приніс Україні дует веслярок Людмила Лузан/Анастасія Рибачок. 12-а нагорода України на рахунку борчині Ірини Коляденко.