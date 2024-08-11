Україна залишилася без медалей в останній день Олімпіади

Муразі Мчедлідзе став останнім українцем, який змагався за медалі на Іграх у Парижі

У неділю, 11 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувається завершальний змагальний день. Україну на фініші Ігор представляв лише один спортсмен — борець Муразі Мчедлідзе.

У поєдинку за "бронзу" Мчедлідзе зустрічався із представником Азербайджану Магомедханом Магомедовим. "Дуель" завершився перемогою азербайджанця з рахунком 10:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, Муразі на Іграх стартував із перемоги над Ібрагімом Чіфчі (Туреччина) — 5:1. Потім українець програв Гіві Матчарашвілі (Грузія) — 0:11, проте за рахунок того, що грузин пробився до фіналу змагань, Мчедлідзе потрапив у втішний поєдинок. У ньому українець пройшов Ніколу Де Ланґе (ПАР) — 5:3 і вийшов у малий фінал.

Таким чином, збірна України за підсумками Олімпійських ігор у Парижі виборола 12 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах. Третю золоту медаль до скарбнички Синьо-жовтих додав боксер Олександр Хижняк. Дев’яту медаль для України завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, а десяту – Жан Беленюк. Ще одне "срібло" Ігор приніс Україні дует веслярок Людмила Лузан/Анастасія Рибачок. 12-а нагорода України на рахунку борчині Ірини Коляденко.