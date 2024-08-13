"Безумный финиш": участников Олимпиады-2024 встретили в Киеве, они поделились впечатлениями (фото)

Спортсменов на вокзале встретили родные и близкие

Участники и медалисты Олимпиады-2024 в Париже вернулись в Украину. Среди них представители украинских команд по гребле на байдарках и каноэ, вольной борьбе, греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, синхронному плаванию, фехтованию. Серебряные и бронзовые призеры принесли своей стране 12 медалей, в том числе три золотые.

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве их встречали родные и близкие. Об этом сообщает "Суспільне".

Среди вернувшихся спортсменов — борец греко-римского стиля Жан Беленюк — бронзовый призер в соревнованиях весовой категории до 87 кг. Он стал обладателем полного комплекта олимпийских наград из трех разных Олимпиад и объявил о завершении спортивной карьеры.

"Это та медаль, которой мне не хватало в коллекции. Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые смотрели, наблюдали, поддерживали наших атлетов. Мы чувствовали во Франции очень сильную поддержку именно украинской диаспоры, людей, которые находились там. Это очень мотивировало и давало сил и вдохновение для того, чтобы показывать результат", — сказал Жан Беленюк.

Жан Беленюк. Фото - Суспільне

Людмила Лузан в паре с Анастасией Рыбачок выиграли "серебро" на второй Олимпиаде подряд — финишировали вторыми в финале 500-метровки на каноэ-двойке.

"Каждый из нас проделал большую работу и за каждым из нас стояла большая команда людей, которая вкладывала свою душу, помогала нам, поддерживала для того, чтобы мы могли достойно представить нашу страну на олимпийских играх. Вы видели наш безумный финиш, как мы гребли в лодки. Наверное, вся Украина была с нами в этот момент в лодке", — поделилась впечатлениями Людмила Лузан.

Людмила Лузан. Фото - Суспільне

Также в числе вернувшихся с Олимпиады — борец греко-римского стиля Парвиз Насибов. Он принес Украине "серебро" на Олимпийских играх-2024.

"Эмоции очень хорошие. Хочу скорее вернуться к работе. Я благодарю весь украинский народ за ту поддержку, которую они оказывают мне", — отметил Павриз Насибов.

Парвиз Насибов. Фото - Суспільне

На вокзале спортсменов встречала фехтовальщица Ольга Харлан — самая титулованная спортсменка в истории Олимпийских игр Украины, обладательница шести олимпийских наград, многократная чемпионка и призер чемпионатов мира и Европы.

"Олимпийские игры — это очень тяжелые соревнования. И то, что сейчас наша страна в состоянии войны, это на сто процентов еще сложнее для нас. То, что у нас 12 медалей есть, я считаю, это успех. И у нас есть три золотые награды. Это очень классно. Я очень горжусь всеми нашими спортсменами, которые сейчас нашу страну представляли в Париже. Все они герои. Очень тяжелый отбор был", — сказала она.

Ольга Харлан. Фото - Суспільне

Справка: Олимпийские игры прошли в Париже с 26 по 11 августа в Париже. 140 спортсменов приняли участие в составе сборной Украины. В целом украинцы завоевали завоевали 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. По количеству завоеванных золотых наград Украина показала лучший результат за последние 12 лет. В общекомандном зачете страна заняла 22-е место.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинского тренера обвинили в пытках спортсменки на Олимпиаде.