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Україна показала найкращий результат на Олімпіадах за останні 12 років

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олімпіада-2024 Новина оновлена 11 серпня 2024, 14:10
Олімпіада-2024. Фото НОК України

На рахунку Синьо-жовтих 3 золоті нагороди

Олімпійська збірна України завершила свої виступи на Олімпіаді-2024 у Парижі. Наша команда зуміла здобути 12 нагород (3 золотих, 5 срібних та 4 бронзових).

Про це повідомляє "Телеграф". Останню медальну сутичку на Іграх серед українців провів борець Муразі Мчедлідзе, який поступився у малому фіналі представнику Азербайджану.

"Золото" здобули боксер Олександр Хижняк (вагова категорія до 80 кг), стрибунка у висоту Ярослава Магучіх та жіноча збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова).

Олександр Хижняк
Олександр Хижняк
Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях

"Срібло" виграли стрілець Сергій Куліш (стрільба з гвинтівки з трьох положень, 50 м), гімнаст Ілля Ковтун (паралельні бруси), борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, Анастасія Рибачок та Анастасія Лузан (веслувальний спринт на каное, 500 м) і борчиня Ірина Коляденко у ваговій категорії до 62 кг.

Сергій Куліш
Сергій Куліш
Ілля Ковтун
Ілля Ковтун
Парвіз Насібов
Парвіз Насібов
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок
Ірина Коляденко
Ірина Коляденко

"Бронзу" Україні принесли Ірина Геращенко у стрибках у висоту, метальник молота Михайло Кохан, борець греко-римського стилю Жан Беленюк (до 87 кг) та шаблістка Ольга Харлан

Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Михайло Кохан
Михайло Кохан
Жан Беленюк
Жан Беленюк
Ольга Харлан
Ольга Харлан

Додамо, що очевидним є регрес результатів збірної України на літніх Іграх. "Телеграф" намагався розібратися, чому українські атлети приносять дедалі менше медалей на головних світових стартах.

Результати українців на літніх Олімпійських іграх
Результати українців на літніх Олімпійських іграх

Раніше "Телеграф" поспілкувався з Іриною Коляденко, яка принесла Україні "срібло" на Іграх у боротьбі. Також у нас на сайті доступне інтерв’ю "золотої" Ярослави Магучіх.

Теги:
#Україна #Олімпійські ігри #Олімпіада #Париж-2024