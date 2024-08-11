Україна показала найкращий результат на Олімпіадах за останні 12 років

На рахунку Синьо-жовтих 3 золоті нагороди

Олімпійська збірна України завершила свої виступи на Олімпіаді-2024 у Парижі. Наша команда зуміла здобути 12 нагород (3 золотих, 5 срібних та 4 бронзових).

Про це повідомляє "Телеграф". Останню медальну сутичку на Іграх серед українців провів борець Муразі Мчедлідзе, який поступився у малому фіналі представнику Азербайджану.

"Золото" здобули боксер Олександр Хижняк (вагова категорія до 80 кг), стрибунка у висоту Ярослава Магучіх та жіноча збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова).

Олександр Хижняк

Ярослава Магучіх

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях

"Срібло" виграли стрілець Сергій Куліш (стрільба з гвинтівки з трьох положень, 50 м), гімнаст Ілля Ковтун (паралельні бруси), борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, Анастасія Рибачок та Анастасія Лузан (веслувальний спринт на каное, 500 м) і борчиня Ірина Коляденко у ваговій категорії до 62 кг.

Сергій Куліш

Ілля Ковтун

Парвіз Насібов

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок

Ірина Коляденко

"Бронзу" Україні принесли Ірина Геращенко у стрибках у висоту, метальник молота Михайло Кохан, борець греко-римського стилю Жан Беленюк (до 87 кг) та шаблістка Ольга Харлан

Ірина Геращенко

Михайло Кохан

Жан Беленюк

Ольга Харлан

Додамо, що очевидним є регрес результатів збірної України на літніх Іграх. "Телеграф" намагався розібратися, чому українські атлети приносять дедалі менше медалей на головних світових стартах.

Результати українців на літніх Олімпійських іграх

Раніше "Телеграф" поспілкувався з Іриною Коляденко, яка принесла Україні "срібло" на Іграх у боротьбі. Також у нас на сайті доступне інтерв’ю "золотої" Ярослави Магучіх.