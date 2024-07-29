Якби голоси були, їх би вже зібрали: нардеп пояснив, що з законопроєктом щодо заборони проросійських церков

Нардеп оцінив перспективи ухвалення гучного законопроєкту

У Верховній Раді не можуть зібрати голоси, необхідні для ухвалення законопроєкту 8371. Цей документ пропонує запровадити заборону на діяльність релігійних організацій з центром впливу в країні-агресорі.

Про це розповів нардеп, колишній член "Слуги народу" Артем Дмитрук в інтерв’ю "Телеграфу": "І в УПЦ були зрадники": нардеп Дмитрук про зв’язки з Москвою, Порошенком та своє ставлення до патріарха Кирила

"Що стосується того, що голоси будуть зібрані… Якби була можливість зібрати підписи у відповідному листі щодо заборони УПЦ, це було б уже зроблено. Чи буде це зроблено після (перерви у роботі ВР — ред.) – я сумніваюся. Якби це було можливо, це було б зроблено", — сказав він.

За його словами, проєкт закону навряд чи отримає схвалення Венеціанської комісії, куди документ направлять для проведення правового аналізу.

"Ще розгляду не було, але попередньо мені відомо, що позитивного висновку там бути не може. Це те, що я чув від міжнародних експертів", — додав Дмитрук.

Як повідомлялося раніше, 23 липня група народних депутатів від "Євросолідарності", "Голосу" та "СН" заблокували трибуну Ради з вимогою проголосувати закон 8371 у другому читанні.

Зрештою, документ на голосування не поставили, а нардепи пішли на канікули до кінця серпня.