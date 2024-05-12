Ломаченко — Камбосос: на вечорі боксу переплутали переможця (відео)

Конфуз потрапив у пряму трансляцію шоу

На вечорі боксу Василь Ломаченко — Джордж Камбосос-молодший в австралійському Перті стався неймовірний конфуз. Ринг-анонсер неправильно назвав ім’я переможця.

Дикий фейл відбувся після останнього бою андеркарда. Про це повідомляє "Телеграф".

У поєдинку за титул чемпіонки світу за версією WBA у найлегшій вазі зустрілися 41-річна Ніна Хьюз із Великої Британії та 29-річна Чернека Джонсон з Австралії. Дівчата влаштували справжню рубку у ринзі у 10-раундовому поєдинку. У результаті рішення про переможця ухвалювали судді.

Ринг-анонсер Ден Хеннессі оголосив, що перемогла Х’юз, проте за кілька миттєвостей диктор почав оголошувати зовсім інше рішення. У результаті новою чемпіонкою дивізіону було оголошено Джонсон. Вердикт суддів — 95-95, 96-94, 98-92.

Подібний конфуз відбувся на конкурсі "Міс Всесвіт 2015", де ведучий Стів Харві переплутав ім’я переможниці.

Нагадаємо, головний бій вечора боксу завершився достроковою перемогою Ломаченка у 11-му раунді. На сайті "Телеграф" доступні відео найкращих моментів поєдинку, а також повне відео бою українця з австралійцем. Після бою Василь жодного слова не сказав про війну на батьківщині, хоча при цьому накинув на себе український прапор.