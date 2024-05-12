Жодного слова про Україну: Ломаченко не забув прапор, але знову промовчав про війну (відео)

Українець не використовує міжнародний майданчик так, як це роблять інші вітчизняні спортсмени

У неділю, 12 травня, у Перті (Австралія) відбувся чемпіонський бій за титули IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18–3, 12) — Джордж Камбосос-молодший (21–3, 10 KO). Поєдинок українця та австралійця очолив вечір боксу.

Титульний бій тривав 11 раундів та завершився достроковою перемогою Василя. Після поєдинку у флешінтерв’ю Ломаченко подякував сім’ї, тренерам та команді суперника. Про це повідомляє "Телеграф". Боксер на рингу накинув на себе прапор України, але "забув" нагадати світові про війну в нашій країні.

"По-перше, хочу подякувати нашому Богу Ісусу Христу. Дуже вдячний.

По-друге, хочу віддати належне своєму супернику Джорджу, його команді. Вони мають сильну команду.

І також хочу сказати дуже дякую своїй команді, своєму батькові, моєму тренеру, Андрію, Егісу, Расу, сім’ї, дітям, друзям. Так, звичайно, всім людям хочу сказати дуже дякую за підтримку боксу. Дякую вам, нехай благословить вас бог.

Сьогодні я знову чемпіон світу. Цей титул та бій для мого батька. Хочу сказати йому, що дуже вдячний і ціную його. Він тренував мене, готував і заслужив на це – цей пояс для мого батька.

Хочу повернутися додому та провести час із сім’єю”, – сказав новоспечений чемпіон.

Раніше повідомлялося, що Loma затролив Камбососа на церемонії зважування. Під час останньої дуелі поглядів українець одним жестом поставив на місце суперника.

Нагадаємо, в андеркарді шоу Ломаченко — Камбосос виступила одна з найгарячіших спортсменок світу — австралійка Чернека Джонсон. Боксерка в Перті стала чемпіонкою світу за версією WBA у найлегшій вазі.