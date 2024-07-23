Нардепи пішли на "канікули" на місяць ― УП

Це також вплине на роботу уряду

Після блокування трибуни Верховної Ради нардепи пішли на "канікули" майже на місяць. Наступне планерне засідання повинно відбутись з 19 по 25 серпня 2024 року.

Кадрові зміни в уряді теж поки що відклали. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на неназваного представника провладної партії "Слуга народу".

УП пише, що депутати домовились між собою призначити наступне планерне засідання на тижні з 19 по 25 серпня. Точну дату закінчення "канікул" співрозмовник не назвав.

За даними УП, це також вплине на роботу уряду. Поки нардепи йдуть на "канікули", усі питання, зокрема і кадрові, у Кабміні перенесли на кінець серпня.

Тим часом нардеп Олексій Гончаренко пише, що Рада розійшлась саме через те, що уряд хочуть змінювати. Нібито перерва потрібна для того, аби відстрочити відставку Шмигаля.

"І так трохи розкладів по тому, чому Рада зараз розійшлась? Все питання не в Раді, а в Кабміні. Шмигаля і уряд хочуть міняти. Це не секрет. Змінити хочуть вже", ― пише нардеп.

За словами Гончаренка, керівництво фракції "Слуга народу" виступає проти зміни уряду. Тому під виглядом зриву засідання через голосування про заборону УПЦ МП насправді хочуть відстрочити звільнення міністрів.

"Рішення обумовлене неначе блокуванням трибуни, неначе зривом роботи через законопроєкт про московську церкву. Але насправді воно прийняте для того, щоб відстрочити звільнення Шмигаля і інших міністрів. Не впевнений, що це може допомогти врятувати премʼєра Шмигаля, але відстрочити неминуче шанс є", ― пише Гончаренко.

Нагадаємо, що 23 липня у Верховній Раді була заблокована трибуна. Деякі депутати вимагали включити до порядку денного засідання питання про заборону УПЦ МП. Їхня вимога була відхилена. Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко оголосив перерву в засіданні, депутати розійшлись.

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