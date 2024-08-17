Щоб виграти Олімпіаду, не потрібно бути профі? "Золотий" призер Хижняк поділився секретом

Український спортсмен каже, що заздалегідь не планував планів на період після Олімпіади

Український боксер та "золотий" призер Олімпійських ігор 2024 у Парижі Олександр Хижняк, якого називають "Полтавський танк", поділився радістю від перемоги. На даний момент боксер-любитель поки що не панує йти у професійний бокс.

Про це спортсмен розповів "Телеграфу" в інтерв’ю "Життя після Олімпіади: у Хижняка – вимушена пауза, у Лузан – благодійність, а у Беленюка – особисте життя".

За словами Олександра Хижняка, боксом він почав займатися у 7 років — батько, який також займався цим видом спорту, побачив у ньому задатки. Саме тато, а за сумісництвом і тренер Олександра, хотів, щоб той досягнув високих успіхів у цьому виді спорту.

"Батько планував мій шлях в аматорському боксі, тому почав мене тренувати. Слава Богу, у нас все вийшло, чому ми дуже раді", — сказав боксер.

Він наголосив, що зовсім не обов’язково бути професійним боксером, щоб завоювати золото на Олімпіаді. Цього можна досягти завзято навіть тренуючись у звичайній спортивній школі без будь-якої серйозної матеріальної бази.

"І я говорю про це юним спортсменам, з якими разом тренуюся, якщо буваю в Полтаві. Щоб отримати золото Олімпійських ігор, потрібно вперто працювати. Мій досвід – приклад для тих, хто мріє стати успішним у боксі", — сказав боксер.

Після золотої медалі, яка, до речі, стала першою для Полтавської області, спортсмен поки що не замислювався про подальші плани. Він наголосив, що це був абсолютно новий досвід для нього та його батька. Перемога була метою всього його спортивного життя.

"Дуже складним був шлях до Олімпіади, тому жодних інших планів, окрім перемоги на ній, я не будував. Тому зараз нічого не можу сказати. Адже рішення треба приймати виважено", — резюмував Олександр Хижняк.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Олександр Хижняк подолав олімпійського чемпіона у Парижі.